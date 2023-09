Napoli | Osimhen sbaglia il rigore ed è 0-0 a Bologna! -7 dall’Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023) Ildi Garcia, dopo la vittoria in Champions League con il Braga, è sceso in campo alle ore 18 contro il Bologna allo stadio Dall’Ara. I Campioni d’Italia in carica nella prima frazione di gioco non riescono a trovare la via del gol mentre nel secondo tempo èa sprecare: INTOPPO – Ildi Rudi Garcia, vittorioso nella prima giornata della fase a gironi di Champions League con il Braga, è sceso in campo contro il Bologna al Dall’Ara nel match valevole per la quinta giornata di campionato. Nella prima frazione di gioco i Campioni d’Italia in carica creano certamente più dei rossoblù di Thiago Motta senza però trovare la via del gol. Il Bologna ha impostato una partita di attenzione e ripartenze. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella seconda frazione di gioco l’episodio chiave si verifica al 70? quando ...