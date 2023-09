Napoli | le pagelle di CM | Osimhen fallisce | Kvara bene a metà | Garcia discutibile Skorupski ok

Bologna- Napoli 0-0 Napoli : Meret 6: un solo intervento in una partita tranquilla per lui, quando al 75' dice di no ad un tentativo di Zirk...

1 Bologna -0 - 0: Meret 6 : un solo intervento in una partita tranquilla per lui, quando al 75' dice di no ad un tentativo di Zirkzee. Di Lorenzo 6 : non la solita spinta devastante ma comunque buona ...Bologna0 - 0, le. Attacco a secco, bene Natan

Bologna-Napoli 0-0, le pagelle: che errore di Osimhen! Bene Natan, Raspadori fuori posizione, ma... Tutto Napoli

Bologna-Napoli, le pagelle: Osimhen sbaglia il rigore e reagisce male, ma difensivamente è stata una prestazione da ... CalcioNapoli24

Il Napoli non va oltre lo 0-0 a Bologna, paga un rigore fallito da Osimhen. Ecco le pagelle di IamNaples.it MERET 6: È attento quando è chiamato in causa sia con i piedi che nelle uscite. DI LORENZO 6 ...Bologna-Napoli, la chiave della partita Napoli, cosa ha funzionato Napoli, cosa non ha funzionato Le pagelle del Napoli I top e flop di Bologna-Napoli Bologna-Napoli: il tabellino del match ...