Napoli in emergenza | Garcia sceglie due “adattati” per la difesa

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 24 settembre 2023) Gli stop di Rrahmani e Juan Jesus per infortunio hanno complicato le scelte diin: il piano per sopperire all’Ripartire da Bologna-, questo dev’essere l’obiettivo deldi, chiamato a riscattare gli ultimi due passi falsi contro Lazio e Genoa. Il modo migliore per ripartire è senza dubbio conquistare i tre punti al Dall’Ara, ma concentrarsi solo sul risultato forse appare riduttivo. Gli azzurri finora non hanno mai dimostrato di avere una chiara idea di gioco: reparti lunghi e sconnessi tra di loro, poca incisività in zona gol eche, finora, non ha dato certezze. Ed è proprio su quest’ultimo punto che vorremmo concentrarci. La coppia Juan Jesus-Rrahmani, sin dall’inizio della stagione, è stata individuata come quella ...