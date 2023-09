Napoli | Gudmundsson obiettivo a sorpresa

L'ottimo avvio di stagione di Albert Gudmundsson , ancora a secco di gol ma autore del maggior numero di dribbling in tutta la Serie A, sta...

L'allenatore rossoblù ha presentato la difficile trasferta di venerdì sera al Via del Mare, anticipo della quinta giornata, contro i giallorossi ...

I campioni in carica si sono fermati e non possono permettersi di non rialzarsi: al Ferraris di Genova il Napoli di Rudi Garcia cerca la terza...