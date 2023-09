Napoli | Garcia | “Osimhen sostituito? Ho qualità anche in panchina”

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Di negativo c’è il risultato, però la prestazione dei ragazzi è stata buona, e fra le cose positive c’è statonon aver preso gol con l’inserimento di Natan, che ha dato sicurezza: era il momento giusto per inserirlo. Non prendere gol con la difesa nuova è sempre buona cosa“. Intervistato da Dazn a fine gara, Rudicommenta così il pari senza reti del suoa Bologna. “Se poi la palla finisce sul palo – aggiunge – e se non segniamo il rigore, diventa difficile vincerese lo avremmo meritato, così è il calcio. Ma è importante che la squadra abbia fatto una partita complessi, gli schemi hanno funzionato, ma ci manca il gol. Ora dobbiamo spingere un po’ il destino e farlo venire dalla nostra parte”. Inevitabile la domanda su, e sulla reazione del ...

Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli pareggia 0-0 a Bologna oggi, nel match in calendario per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. I campioni ...

Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Dazn del deludente pareggio del Napoli in casa del Bologna per 0-0: “Il punto negativo è il risultato perché ...

Commenta per primo Giovanni Di Lorenzo, capitano del, ha parlato a Dazn dopo lo 0 - 0 di Bologna: 'Reazione di Osimhen controQuando le cose non vanno bene, risalta tutto di più. Domani parleremo tra di noi nello spogliatoio per evitare ...Commenta per primo Frena ancora il, è 0 - 0 a Bologna. Commenta al termine del match, ai microfoni di DAZN , il tecnico degli azzurri, Rudi: L'ANALISI - 'Il punto negativo è il risultato, ma buona prestazione da parte ...

Osimhen contro Garcia: la rezione di Victor al momento del cambio | FOTO CalcioNapoli24

Diretta Garcia, le parole sul post Bologna-Napoli e sul caso Osimhen Corriere dello Sport

Victor Osimhen contro Rudi Garcia. Nervi tesi nel Napoli, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Bologna nel match in calendario per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. L’attaccante nigeriano, ...Osimhen-Garcia, alta tensione: discussione in Bologna-Napoli tra il tecnico e l’attaccante Alta tensione nel finale di Bologna-Napoli, quando all’86’ Garcia ha richiamato Osimhen in panchina... Lazio ...