Napoli | Garcia in bilico | c’è il tweet di De Laurentiis

Uno 0-0 insoddisfacente per il Napoli al Dall’Ara di Bologna . I campioni d’Italia vengono fermati sul pari dai felsinei, recriminando per un rigore ...

Il centravanti nigeriano sbaglia un rigore, viene sostituito e contesta il cambio Victor Osimhen contro Rudi. Nervi tesi nel, che non va oltre lo 0 - 0 sul campo del Bologna nel match in calendario per la quinta giornata della Serie A 2023 - 2024. L'attaccante nigeriano, sostituito all'86' e ...... giocata illuminante che libera Kvaratskhelia e porta poi al rigore per il. Raspadori 6 : si ...lo sostituisce nel finale e lui non la prende benissimo (41' s.t. Simeone s.v. ). ...

Osimhen contro Garcia: la rezione di Victor al momento del cambio | FOTO CalcioNapoli24

Osimhen sbaglia il rigore in Bologna-Napoli: la frase urlata e la reazione di Garcia in panchina Corriere dello Sport

I 90' dello stadio Dall'Ara erano un test molto indicativo soprattutto per il Napoli di Garcia, alla ricerca di continuità in campionato dopo la boccata d'ossigeno appena presa in Champions League, ...(Adnkronos) – Victor Osimhen contro Rudi Garcia. Nervi tesi nel Napoli, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Bologna nel match in calendario per la quinta giornata della Serie A 2023-2024.