Napoli Frena a Bologna | Osimhen Sbaglia Rigore e Scatena Polemiche

(Di domenica 24 settembre 2023) Ilpareggia 0-0 contro il, concheuncruciale. Terzo insuccesso consecutivo per Rudi Garcia. CALCIO. Ilnon è riuscito a superare il, la partita si è conclusa 0-0, nonostante numerose opportunità da parte degli azzurri. Il risultato segna il terzo insuccesso consecutivo in serie A per il tecnico Rudi Garcia, dopo il pareggio con il Genoa e la sconfitta contro la Lazio nelle precedenti giornate.protagonista nel bene e nel male Il momento più discusso della partita è stato senza dubbio ilto da Victor. Il nigeriano ha avuto l’opportunità di portare ...

Dopo il tentativo all'Arabia Saudita rispedito al mittente, non c'è fretta nel Napoli per risolvere la situazione legata al rinnovo di contratto di ...

Olivera 6: il giallo preso ad inizio partita loun po', si limita al compitino in maniera ... Zielinski 6: è in diverse giocate delma non riesce a trovare l'assist o il gol vincente. ...Il mercato immobiliare in Piemontenei primi tre mesi del 2023. Le case compravendute registrano una flessione del 7% rispetto al ... dopo Palermo ( - 4,4%) e Genova ( - 5,5%) al pari di( -...

Osimhen tradisce (e si arrabbia con) Garcia, il Napoli frena anche a Bologna: 0-0 e -7 dall'Inter TUTTO mercato WEB

SONDAGGIO - Il Napoli frena ancora: 0-0 a Bologna, chi è stato il ... Tutto Napoli

Il nigeriano sbaglia un rigore (calciato a lato) e frena ancora la corsa degli azzurri. Kvara continua a non segnare e anche il tecnico francese è in discussione ...Da un lato le aspettative pesanti a cui rispondere, con un successo in Champions che non scaccia i primi mugugni, d'altro canto l'emergenza difensiva data dalle assenze di Rrahmani e di Juan Jesus: ...