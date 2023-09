Napoli è Comunità | rinviata la presentazione per la scomparsa di Napolitano

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 24 settembre 2023)ladi “” in segno di lutto per ladel presidente emerito Giorgiotano In segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia del presidente emerito Giorgiotano, la segreteria metropolitana del PD ha deciso di annullare la conferenza didella Festa dell’Unità prevista per lunedì 25 settembre nella sede di via Santa Brigida. Lo annuncia una comunicazione del Partito Democratico metropolitano “Di concerto con gli organi nazionali del partito e in segno di lutto e partecipazione al dolore per ladel Presidentetano, non terremo laalla stampa dell’iniziativa ‘è ...