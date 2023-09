Napoli | dopo Kvara Garcia toglie anche Osimhen | la rabbia dell’attaccante 

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn po’ di nervosismo in casanel finale della partita a Bologna. Il tecnico, Rudi, ha prima tolto Khvichatskhelia e quindiVictor, il quale – già nervoso per aver fallito un rigore e col risultato bloccato sullo 0-0 – non ha nascosto di non aver gradito la decisione del tecnico, mostrandogli due dita come a dire ‘potevamo rimanere con due punte in campo’. Prima di sedersi in panchina, il nigeriano ha avuto un altro gesto di stizza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.