Nel Napoli scudettato che pareggia 2-2 in casa del Genoa in rimonta esplode ufficialmente il caso Kvara tskhelia. Il georgiano, rivelazione dello ...

Il giorno successivo alla morte di Giorgio Napolitano , sui campi di calcio della Seria A, un minuto di silenzio in suo onore. San Siro non fa ...

Ilha più di qualche chances, anche se Skorupski non deve mai ricorrere a miracoli. L'occasione più importante è ovviamente quella al 72 , con Victor Osimhen che si presenta sul dischetto per ...... potrebbe sorgere: se Nina ha disegnato, dato vita ai suoi mostri, dov'è, neldei dettagli, la ... Fondazione Benetton (catalogo "Imago Mundi"), Adam Mickiewicz Institute, Comicon di. Nel ...

Napoli, caos metro a Garibaldi: barriera anti-rifiuti contro gli allagamenti ilmattino.it

Caos Napoli e Osimhen furioso: chiesto l’esonero di Garcia CalcioMercato.it

È stato nettamente il miglior Napoli stagionale, quello visto a Bologna. Squadra corta e compatta, tatticamente equilibrata, che pare aver risolto quel caos palesato nelle precedenti uscite di questo ...Uno 0-0 che lascia perplessi e spiazzati in questo disorientante inizio di stagione, al di là dei risultati, ma per quello che si è visto in campo e dalla panchina. Il nervosismo sta affiorando in man ...