Nagorno - Karabakh | arrivato in Armenia primo gruppo di rifugiati

Per decenni ha mantenuto rapporti con Armenia e Azerbaijan, contribuendo a garantire la pace nella regione: la guerra in Ucraina ha cambiato tutto

In seguito ai pesanti bombardamenti da parte delle forze armate del l’Azerbaigian in Nagorno-Karabakh dei giorni scorsi e al conseguente cessate il ...

Centoventimila. Sono i rifugiati del Nagorno-Karabakh che partiranno per l’ Armenia . Non hanno intenzione di vivere (disarmati) sotto l’autorità ...

Il primo gruppo di rifugiati in fuga dalè entrato oggi in Armenia: lo ha constatato l'agenzia di stampa Afp al confine con questa regione a prevalenza armena, dove l'Azerbaigian ha ottenuto una fulminea vittoria militare ...L' Armenia ha ribadito la richiesta di inviare una missione delle Nazioni Unite nella regione del, che si trova in territorio azero ed è rivendicata da gruppi separatisti armeni. PUBBLICITÀ Mentre l'Azerbaigian mostra le armi consegnate dalle milizie armene in seguito al cessate ...

Il primo gruppo di rifugiati in fuga dal Nagorno-Karabakh è entrato oggi in Armenia: lo ha constatato l'agenzia di stampa Afp al confine con questa regione a prevalenza armena, dove l'Azerbaigian ha o ...Il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha esortato le Nazioni Unite a inviare nel Nagorno-Karabakh una missione per ...