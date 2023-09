Nagelsmann | il toy-ct della Germania | perché è qualcosa di rivoluzionario

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Settimana scorsa il siluramento di Hansi Flick, colpevole di aver rimediato quattro pere contro il Giappone in amichevole, ieri l'annuncio del suo successore. Era nell'aria e ora è ufficiale: la panchinafinisce nelle mani (e soprattutto nelle idee) di Julian, 36 anni. Toccherà a lui guidare la malandata nazionale tedesca agli Europei del 2024, ospitati proprio nella terra dei panzer. Nessun vincolo ulteriore, alla finecompetizione si vedrà come proseguire. Si tratta a guardar bene del più giovane Ctdalla nomina di Otto Nerz, 34 anni, nel lontano 1926. La scelta di- ex Bayern Monaco - ci consente di sentenziare: laddove ci sono le capacità, la carta d'identità diventa un orpello.