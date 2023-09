Mussolini e la Repubblica Sociale delle ombre

Leggi su panorama

(Di domenica 24 settembre 2023) Il 23 settembre 1943, a Salò, va in scena l’ultimo atto del fascismo. Un Benitofatto dimettere, umiliato dall’arresto - e quindi liberato da Adolf Hitler - fonda a Salò, sul lago di Garda, quella cellula «italiana» con cui il regime annientato deve rilanciarsi. La storia decise diversamente. Fu con una riluttanza prossima al malumore che accettò di indossare i panni del capo di un rinato fascismo dellaitaliana. La sera del 18 settembre 1943, per annunciare il nuovo corso del regime, Benitoparlò da Monaco di Baviera, utilizzando le lunghezze d’onda della radio nazionale. Incitò le camicie nere a non mollare: occorreva mantenersi in armi e combattere con i fratelli tedeschi. La guerra non era finita ed esistevano i presupposti per confidare in un esito ...