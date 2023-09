(Di domenica 24 settembre 2023) commenta 'Stiamo portando avanti la battaglia per modificare una legge, quella sulla responsabilità penale dei minori, che sostanzialmente è degli anni '30 e ha subito alcune modifiche negli anni '80, ...

Il caso di Giovanbattista Cutolo sarà al centro della prima puntata di Domenica In, oggi 17 settembre. La mamma del ragazzo ucciso a soli 24 anni, ...

Chi era Giovanbattista Cutolo , il musicista di 24 anni ucciso a Napoli . La madre Daniela Di Maggio ospite a Domenica In Giovanbattista Cutolo era un ...

Domani, lunedì 25 settembre, si terrà il primo dei tre concerti della Nuova Orchestra Scarlatti per la rassegna “La forza della musica contro la ...

- - > Leggi Anchea Napoli, Giorgia Meloni propone medaglia d'oro per Giovanbattista Cutolo 'Lascio Napoli, i minori continuano a girare armati': le parole - shock del padre di ...A parlare è stato Franco Cutolo, papà di Giovanbattista, ildi 24 annia Napoli, in piazza Municipio, lo scorso 31 agosto. Il regista, nato e cresciuto a Torre del Greco, ha voluto ...

Musicista ucciso a Napoli, parla il padre: "Qui non cambia nulla, lascio la mia città" TGCOM

Musicista ucciso: il padre, lascerò Napoli - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Franco Cutolo, papà del 24enne Giovambattista, freddato da un 16enne in piazza Municipio il 31 agosto, ha chiesto agli abitanti di Torre del Greco, cittadina molto amata dal figlio, di non essere lasc ...«Stiamo portando avanti la battaglia per modificare una legge, quella sulla responsabilità penale dei minori, che sostanzialmente è degli anni '30 e ha subito alcune ...