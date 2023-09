Muller accoglie Nagelsmann come ct della Germania | «Sarà positivo per noi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 settembre 2023) Thomas, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato dell’arrivo di Juliansulla panchinanazionale tedesca Thomas, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato dell’arrivo di Juliansulla panchinanazionale tedesca. PAROLE – «Julian ha l’energia e la gioia per poter svolgere al meglio questo ruolo.per noi. Ha molti progetti nel suo cassetto, troverà quelli adatti per questa squadra. E per me niente è cambiato, sono disponibile per la nazionale».