Movida | raffiche di controlli e denunce nel week end

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono anche in questo scorcio di fine estate i servizi straordinari di controllo del territorio, concordati a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Spena. Nella giornata di sabato 23 c.m. sono stati attuati, durante le ore serali, pianificati servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere ma soprattutto volti a contrastare ed arginare episodi illegali correlati allacittadina. I servizi hanno avuto luogo in pieno centro città dove insistono la maggior parte di pub e locali commerciali che costituiscono luogo nevralgico di aggregazione. In particolare il dispositivo di sicurezza adottato per la cosiddetta, disciplinato con apposita ordinanza del Questore, ha visto l’impiego, oltre agli ordinari ...

... caratterizzato da un uragano di tipo mediterraneo (medicane) che porta con sé fortidi ... "Per me la vacanza è così: senza filtri né trucco, senza tacchi né vestiti eleganti, né". ...Nonostante un'oggettiva presenza delle forze dell'ordine nei luoghi della, i cittadini ... La Polizia Municipale ha più volte presidiato la zona, ma ledi multe non sono bastate a ...

Roma, festa a base di alcol: 15enne in coma etilico all'Appio Latino, soccorsi altri sette ragazzini. Indagine su chi ha venduto le bottiglie Corriere Roma

Movida a Chiaia: raffica di controlli NapoliToday

La giovane si è poi salvata. I carabinieri hanno convocato in caserma i genitori di tutti i suoi amici. Raffica di locali chiusi non solo in centro per aver venduto alcolici ai minorenni ...Un evento abusivo nel cortile monumentale di Piazza San Domenico Maggiore è stato interrotto dalla Polizia Municipale di Napoli: raffica di multe ...