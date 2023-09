Movida | controlli della polizia locale | sanzionati 13 esercizi a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi, nel corso deiche hanno interessato in particolar modo l’areaMunicipalità 4 – piazza San Francesco, piazza Enrico de Nicola, via Duomo, via Nazionale, via S. Alfonso dei Liguori e corso A. Lucci – hanno contestato 13 verbali, ad altrettante attività commerciali, per l’assenza di autorizzazioni amministrative alla vendita, di autorizzazione alla diffusione di musica e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Sette i sequestri di merce contraffatta eseguiti a carico di ignoti, per oltre mille articoli tra borse, cover ed altri accessori elettronici. È stato inoltre denunziato il titolare di un’attività di ristorazione per aver violato i sigilli apposti in precedenza dalla stessa...