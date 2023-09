La Grande Tentazione alberga da giorni nella sua testa, ma vai a sapere se alla fine Thiagola farà salire anche al potere , voltando di conseguenza le spalle a quei concetti con i quali ha spesso (se non sempre) convissuto in passato, oppure se deciderà di non abbandonare la strada ...Pochi dubbi e molte certezze per la formazione del Bologna, schierata da Thiago, reduce da ... Il 2 del Napoli per gli analistinon poche insidie ed è quotato alto a 2,00 non lontanissimo ...

Motta nasconde l’asso: la mossa per battere il Napoli Corriere dello Sport

Calcio: Bologna; Motta soddisfatto, 'vittoria meritata' Agenzia ANSA

'A Bologna sarà una gara tosta per il Napoli di Garcia, anche perché arriverà dopo la Champions. Thiago ha seguito la partita ieri con il suo staff, ha visto con attenzione la gara tra Napoli e Braga.A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus: Il gesto di Kvaratskhelia, al momento del cambio con Zerbin, può denotare qu ...