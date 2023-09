Motomondiale | Gp India Masia vince la gara della Moto3

Greater Noida, 23 set. -(Adnkronos) - Luca Marini non correrà il Gp dell' India di domani e non prenderà parte al weekend del Giappone della prossima ...

Lo spagnolo della Honda aggancia in vetta alla classifica Holgado GREATER NOIDA () - Jaume Masia (Honda) ha vinto la gara della Moto3 del Gran Premio d', sul circuito di Buddh. Lo spagnolo, oltre che alla vittoria, guadagna anche la leadership del Mondiale a pari merito con Daniel Holgado (174 punti). Secondo posto per il giapponese Kaito Toba (...Jaume Masià continua la sua super striscia di risultati e, dopo i secondi posti di Barcellona e Misano, sale sul gradino più alto del podio vincendo in solitaria il Gran Premio d'2023, classe Moto3. Lo spagnolo del Team Leopard, al secondo successo dell'anno, ha dominato in lungo e in largo sull'inedito Buddh International Circuit tagliando il traguardo con un margine di ...

MotoGP, GP India: gli orari in tv Sky, TV8 e NOW GPOne.com

Lo spagnolo della Honda aggancia in vetta alla classifica Holgado GREATER NOIDA (INDIA) (ITALPRESS) - Jaume Masia (Honda) ha vinto la gara della Moto3 del Gran Premio d'India, sul circuito di Buddh.Lo spagnolo del team Leopard ha fatto gara di testa, dapprima con Sasaki e poi in fuga. Per il podio battaglia a tre Sasaki, Toba e Veijer ...