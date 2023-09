Motomondiale | Gp India | Bezzecchi trionfa davanti a Martin | cade Bagnaia

(Di domenica 24 settembre 2023) Greater Noida, 24 set. -(Adnkronos) - Marconel Gp dell'dominando la corsa dal primo all'ultimo giro. Il pilota del team Mooney VR46, in sella alla Ducati, si impone con ampio margine sullo spagnolo della Ducati Pramac Jorgee sul francese della Yamaha Fabio Quartararo. Occasione sprecata per Francesco 'Pecco'(Ducati), caduto a otto giri dal termine quando era in seconda posizione e ora conduce nella classifica mondiale con solo 13 punti sue 44 su

