Motomondiale | Gp India Bagnaia ' Chiesto scusa al team per l' errore'

(Adnkronos) - Quarto posto per il sudafricano della Ktm Brad Binder che si lascia alle spallo lo spagnolo della Honda Joan Mir e il francese della ...

Lo ha dichiarato Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), ai microfoni di Sky Sport, al termine del Gran Premio d', sul circuito di Buddh, che lo ha visto uscire di pista a otto giri dalla fine. "...Così il pilota della Yamaha Fabio Quartararo dopo il terzo posto nel Gp dell'alle spalle di Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

MotoGP India: trionfa Bezzecchi, cade Bagnaia e il Mondiale è riaperto - Sportmediaset Sport Mediaset

MotoGP India: Bezzecchi stravince e Bagnaia cade, Mondiale riaperto Corse di Moto

Roma – Marco Bezzecchi trionfa nel Gp dell'India dominando la corsa dal primo all'ultimo giro. Il pilota del team Mooney VR46, in sella alla Ducati, si impone con ampio margine sullo spagnolo della ...ROMA - La MotoGP è sbarcata in India per la prima volta nella sua storia. E' stato Marco Bezzecchi a portare a casa la prima edizione del GP sul circuito di Buddh. La poca esperienza del Motomondiale ...