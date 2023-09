Motomondiale | Gp India Acosta vince in Moto2 e allunga in classifica

Greater Noida, 23 set. -(Adnkronos) - Luca Marini non correrà il Gp dell' India di domani e non prenderà parte al weekend del Giappone della prossima ...

Il pilota italiano salterà anche il prossimo weekend in Giappone GREATER NOIDA (INDIA) - Frattura della clavicola sinistra: questo il riscontro dei ...

Il pilota italiano salterà anche il prossimo weekend in Giappone GREATER NOIDA (INDIA) - Frattura della clavicola sinistra: questo il riscontro dei ...

Lo spagnolo della Honda aggancia in vetta alla classifica Holgado GREATER NOIDA (INDIA) - Jaume Masia (Honda) ha vinto la gara della Moto3 del Gran ...

Lo spagnolo della Honda aggancia in vetta alla classifica Holgado GREATER NOIDA (INDIA) - Jaume Masia (Honda) ha vinto la gara della Moto3 del Gran ...

Il pilota spagnolo si porta a 39 punti di vantaggio su Arbolino, secondo GREATER NOIDA () - Pedro Acosta (Kalex) vince la gara di Moto2 del Gran Premio d', sul circuito di Buddh: lo spagnolo allunga così ulteriormente in classifica su Tony Arbolino, portandosi a 39 punti di vantaggio. Proprio Arbolino (+4"038, Kalex) chiude al secondo posto. ......gara Altra gara spettacolare e ricche di emozioni fino all'ultimo giro nel Gran Premio d'... ormai nota per i numerosi errori compiuti da vari piloti in tutte le categorie del. Uno ...

MotoGP, GP India: gli orari in tv Sky, TV8 e NOW GPOne.com

Pedro Acosta vince anche il GP d'India, conquista il sesto successo stagionale nel Mondiale Moto2 (il secondo di fila dopo il trionfo di Misano) e allunga ulteriormente in vetta alla classifica ...© 2022 Dorna Sports SL. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.