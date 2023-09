Motomondiale | Bezzecchi | ' gara lunga e dura | dedico la vittoria a Momesso'

BUDDH - Marcodomina e stravince il Gran Premio d'India, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Secondo posto per Jorge Martin, che con la caduta di Bagnaia vede riaprirsi il ...Il pilota Ducati , durante il duello con Jorge Martin per la seconda posizione, finisce a terra buttando via la gara di Buddh, vinta da Marco. Per il campione in carica uno zero ...

MotoGP, Bezzecchi vince da dominatore in India! 2° Martin davanti a Quartararo, out Bagnaia OA Sport

MotoGp India 2023: vince Bezzecchi, cade Bagnaia Quotidiano Sportivo

BUDDH - Svolta importante nella classifica piloti del Mondiale 2023 di MotoGP dopo il Gran Premio d'India, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGP. La caduta di Pecco Bagnaia permette a Jorge ...È la prima volta che si corre sul Buddh International Circuit, in India, vicino a Nuova Delhi, ma Marco Bezzecchi sembra essere cresciuto su questo asfalto dove ha fatto il padrone assoluto. Il ...