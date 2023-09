Motomondiale | Bezzecchi domina in India | Bagnaia cade e Martin lo avvicina nel mondiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Greater Noida, 24 set. -(Adnkronos) - Marcoil Gp dell'dall'inizio alla fine. Il pilota del Mooney VR46 precede sul podio la Ducati di Jorgee la Yamaha di Fabio Quartararo. Caduta per Francesco, scivolato a 8 giri dalla fine mentre era in seconda posizione. Il ducatista resta leader delcon soli 13 punti di vantaggio su. Peraltri venti punti persi. Ne aveva 62 di vantaggio sudopo l'Austria, tre gare prima. La sfida per il titolo si infiamma. Pecco scivola e butta via un podio,si riprende il secondo posto e crolla esausto dopo il traguardo, sfinito, distrutto. L'segna una svolta.l'aveva detto: ...