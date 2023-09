MotoGP su TV8 oggi | GP India 2023 | orario in chiaro | programma gara

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) L’odierna giornata di domenica 24 settembre sarà a suo modo storica per il Motomondiale. Si disputerà, infatti, la prima edizione di sempre del Gran Premio d’. Il Paese asiatico entra nella geografia iridata grazie al Buddh International Circuit, edificato alle porte di New Delhi e teatro di tre GP di Formula 1 fra il 2011 e il 2013. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDIALLE 7.40 E ALLE 12.00 Il tracciato è lungo 4.970 metri e rispetta i più ferrei paradigmi dei “Tilkodromo”, ovvero gli autodromi progettati dalla teutonica mente di Hermann Tilke. Tre rettilinei in sequenza vanno a comporre una prima parte velocissima, alla quale fa seguito un segmento pieno di curve ad ampio raggio. Complessivamente si contano 14 pieghe, di cui 9 verso destra. Chi saranno i primi vincitori di sempre in? Inoltre, come si ...