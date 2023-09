MotoGP | Marco Bezzecchi | “Una grande vittoria La moto era perfetta e mi ha dato una mano con gomme e caldo”

(Di domenica 24 settembre 2023)festeggia la sua terzanella classe regina dopo aver dominato, in lungo ed in largo, il Gran Premio di India, tredicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul Buddh International Circuit il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha messo in scena una prova eccezionale, prendendo il comando sin dai primi metri della gara, vincendo poi per dispersione. Sotto la bandiera a scacchi, alle sue spalle, Jorge Martin a 8.6 secondi, mentre completa il podio un redivivo Fabio Quartararo a 8.8. Quarto Brad Binder a 12.6, quinto Joan Mir a 13.2, sesto Johann Zarco a 14.6, settimo Franco Morbidelli a 16.9, davanti a Maverick Vinales a 17.7 e Marc Marquez, nono a 19.1 A questo punto in classifica generale il pilota romagnolo si porta a quota 248 punti, con 31 lunghezze da recuperare ...

Soltanto 13 punti dividono Francesco Bagnaia da Jorge Martin in classifica Piloti dopo la caduta odierna del campione in carica mentre era in lotta con lo spagnolo per la seconda posizione alle spalle ...E' Marco Bezzecchi ad aggiudicarsi il GP d'India, classe MotoGP. Alle sue spalle Jorge Martin e Fabio Quartararo. In top ten Marc Marquez, scivolato nelle prime battute, mentre fuori ...