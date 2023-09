MotoGP | Marco Bezzecchi trionfa in India È un credibile terzo incomodo nel duello mondiale tra Bagnaia e Martin

(Di domenica 24 settembre 2023) Tra ieri e oggi,è stato impressionante. Finito nelle retrovie dopo il contatto con Luca Marini nella Sprint di sabato, si è prodigato in una prepotente rimonta, come non se ne vedevano da tempo in, risalendo sino al quinto posto. Nel Gran Premio d’vero e proprio, andato in scena nella giornata odierna, il romagnolo non ha avuto inconvenienti e ha sbaragliato il campo. Bez non ha vinto. Ha spadroneggiato. Il centauro del Team Mooney VR46 ha dato una dimostrazione di superiorità assoluta. Nessuno ha saputo interpretare come lui il (bel) tilkodromo edificato sulla soglia dell’area urbana di Nuova Delhi. Il riccioluto riminese ha dato una lezione di guida a tutti, compresi i compagni di marca dotati di una Desmosedici più evoluta della sua. Perè arrivata la terza ...

Marco Bezzecchi festeggia la sua terza vittoria nella classe regina dopo aver dominato, in lungo ed in largo, il Gran Premio di India, tredicesimo ...

12.53India, successo per BezzecchiBezzecchi vince l'inedito Gp d' India con una gara quasi tutta in testa Al secondo posto Jorge Martin che, complice la caduta di Bagnaia, accorcia a solo 13 ...Al via lo start device Ducati proietta Pecco e Jorge davanti a, ma bastano poche curve per capire chi comanda qui: la nero e gialla Gp22 del riminese. Sbaglia marcquez che poi rimonta, ma la ...

Stiamo faticando, ma non possiamo perdere queste occasioni". Grande entusiasmo nelle parole di Marco Bezzecchi, trionfatore del GP d'India di MotoGP: "Sono molto contento, è stata una gara lunga e ...Soltanto 13 punti dividono Francesco Bagnaia da Jorge Martin in classifica Piloti dopo la caduta odierna del campione in carica mentre era in lotta con lo spagnolo per la seconda posizione alle spalle ...