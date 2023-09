MotoGP | Luca Marini penalizzato dopo la Sprint Race in India | cosa è successo al Buddh International Circuit

(Di domenica 24 settembre 2023) Un sabato da dimenticare perquello del GP d’, round del Mondiale 2023 di. Sul, il centauro nostrano è stato autore di un errore, costato caro a lui stesso e al compagno di squadra in Mooney VR46, Marco Bezzecchi, che partiva dalla pole-position dellaha sbagliato il punto di frenata in curva-1 e ha tamponato il team-mate: il romagnolo non è caduto, ma è stato costretto ad andare lungo e a perdere non poco tempo. Il fratello di Valentino Rossi, invece, è finito a terra e impattato violentemente l’asfalto con la spalla. Gli accertamenti medici ino non hanno regalato sorrisi, vista la frattura alla clavicola sinistra. Nella ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Binder si inserisce in quarta posizione, ma il giro viene tolto per bandiere gialle: il sudafricano ...

Si chiude con una piacevole sorpresa la seconda sessione del venerdì per la MotoGP al Buddh International Circuit di Nuova Delhi per il Gran Premio ...

Luca Marini piazza la zampata che non ti aspetti e chiude davanti a tutti il venerdì del Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo round ...

Marini (frattura alla clavicola) e Alex Marquez (tre costole rotte) sono 'unfit'. Domenica si ... Sky Sporte in streaming su NOW . Jorge Martin domina la Sprint in India dall'inizio alla ...... tredicesima tappa del Mondiale di. Il pilota spagnolo del team Pramac ottiene così la sua ... in avvio alla prima curva, è stato involontariamente colpito dal compagno di squadraMarini (...

MotoGP 2023. GP dell'India. Pre qualifiche: Luca Marini che tempo, Jorge Martin che passo! Ma c’è un problema ... Moto.it

Luca Marini svetta nelle prove libere della MotoGP in India ilGiornale.it

Dopo l'incidente nella gara Sprint con Bezzecchi, Marini rimarrà out dalle gare MotoGP almeno fino al GP del Giappone.MotoGP India 2023, la diretta della gara in programma oggi: orario di partenza alle 12:00, diretta TV e streaming su Sky, in chiaro su TV8 ...