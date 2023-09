MotoGp India | Spagna domina Moto2 e Moto3

(Di domenica 24 settembre 2023) Vittorie di Masia e Acosta a Buddh Lo spagnolo Jaume Masia ha vinto il Gp dell’2023 nella classe. L’iberico, in sella alla Honda, ha preceduto i giapponesi Kaito Toba (Honda) e Ayumu Sasaki (Husqvarna). Quarto posto per lo spagnolo Daniel Holgado (Ktm). La vittoria consente a Masia di agganciare Holgado in vetta alla classifica iridata con 174 punti, Sasaki è staccato di una sola lunghezza. Vittoria spagnola anche nella, con il successo di Pedro Acosta davanti a Tony Arbolino e allo statunitense Joe Roberts. Acosta allunga nel Mondiale 2023 con 236 punti. Arbolino è secondo a quota 197. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Acosta vince in Moto2 e allunga a +39 punti in classifica su Arbolino, 2° in, autore di una super gara. Terzo Roberts. Maxi incidente al via provocato da Alcoba: coinvolti ...

Alle 07.40 italiane avrebbe dovuto prendere il via il warm-up del GP d'India, round del Mondiale 2023 di MotoGP. L'attività sul Buddh International Circuit però non è iniziata. La MotoGP torna in pista e lo fa con il GP d'India, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Ieri si è corsa la Sprint Race che ha visto la vittoria di Jorge Martin (Ducati Pramac) davanti a Pecco ...