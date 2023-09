MotoGp India | Spagna domina Moto2 e Moto3

(Di domenica 24 settembre 2023) (Adnkronos) – Lo spagnolo Jaume Masia ha vinto il Gp dell’2023 nella classe. L’iberico, in sella alla Honda, ha preceduto i giapponesi Kaito Toba (Honda) e Ayumu Sasaki (Husqvarna). Quarto posto per lo spagnolo Daniel Holgado (Ktm). La vittoria consente a Masia di agganciare Holgado in vetta alla classifica iridata con 174 punti, Sasaki è staccato di una sola lunghezza. Vittoria spagnola anche nella, con il successo di Pedro Acosta davanti a Tony Arbolino e allo statunitense Joe Roberts. Acosta allunga nel Mondiale 2023 con 236 punti. Arbolino è secondo a quota 197. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Il titolo iridato della MotoGP è tornato in bilico. Solo un mese fa, Francesco Bagnaia poteva essere considerato il Campione 2023 in pectore. Se lo ...

A Buddh il pilota del team Ducati VR46 domina fin dall'inizio, alle sue spalle Bagnaia butta via il secondo posto per una caduta: Martin gli ...

12.53, successo per Bezzecchi Marco Bezzecchi vince l'inedito Gp d'con una gara quasi tutta in testa Al secondo posto Jorge Martin che, complice la caduta di Bagnaia, accorcia a solo 13 ...Spettacolo Bez in. Il romagnolo si veste da super eroe e lancia il guanto di sfida a Pecco Bagnaia, che cade mentre lotta per il 2° e a Jorge Martin, 2° con problemi alla tuta dopo una strenua battaglia con un ...

MotoGP India: trionfa Bezzecchi, cade Bagnaia e il Mondiale è riaperto - Sportmediaset Sport Mediaset

MotoGP India: capolavoro di Bezzecchi, Bagnaia cade con Martin 2°. Il Mondiale è apertissimo Virgilio Sport

https://www.motogp.com/it/videos/2023/09/24/motogp-race-recap-brilliance-at-buddh-sees-title-race-blown-open/478834 ...E' Marco Bezzecchi ad aggiudicarsi il GP d'India, classe MotoGP. Alle sue spalle Jorge Martin e Fabio Quartararo. In top ten Marc Marquez, scivolato nelle prime battute, mentre fuori ...