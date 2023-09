MotoGp India | Spagna domina Moto2 e Moto3

(Di domenica 24 settembre 2023) (Adnkronos) – Lo spagnolo Jaume Masia ha vinto il Gp dell’2023 nella classe. L’iberico, in sella alla Honda, ha preceduto i giapponesi Kaito Toba (Honda) e Ayumu Sasaki (Husqvarna). Quarto posto per lo spagnolo Daniel Holgado (Ktm). La vittoria consente a Masia di agganciare Holgado in vetta alla classifica iridata con 174 punti, Sasaki è staccato di una sola lunghezza. Vittoria spagnola anche nella, con il successo di Pedro Acosta davanti a Tony Arbolino e allo statunitense Joe Roberts. Acosta allunga nel Mondiale 2023 con 236 punti. Arbolino è secondo a quota 197. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Vittorie di Masia e Acosta a Buddh Lo spagnolo Jaume Masia ha vinto il Gp dell'2023 nella classe Moto3. L'iberico, in sella alla Honda, ha preceduto i giapponesi Kaito Toba (Honda) e Ayumu Sasaki (Husqvarna). Quarto posto per lo spagnolo Daniel Holgado (Ktm). La vittoria

Il racconto in diretta del GP d'India, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Bezzecchi parte in pole davanti a Martin, Bagnaia e Marini