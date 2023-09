MotoGP India Bezzecchi domina | Bagnaia cade Rivivi la diretta

(Di domenica 24 settembre 2023) Dopo la vittoria di Jorge Martin nella Sprint Race di ieri, Marco, partendo dalla pole,indisturbato. Dietro di lui… il caos Caldo, pioggia, cadute, errori e malori in pista… E’ successo davvero di tutto in questo primo Gran Premio d’della storia. L’unico elemento inarrestabile, privo di sbavature e sempre costante è Marco, che taglia per primo il traguardo, capitalizzando un ritmo semplicemebnte inarrivaibile dal primo all’ultimo giro. Se Marcosi è lasciato alle spalle qualsiasi possibile complicazione, dietro di lui si scatena l’inferno: Martin si sente male in sella alla sua Ducati Pramac ma resiste, Quartararo ritrova il podio,e regala punti prezioni a Bez e Martinator e Marc Marquez butta alle ortiche un ...

malore per Jorge Martin al termine del Gp di India 2023 di MotoGP . Il pilota spagnolo della Pramac, secondo classificato, per l’apertura della ...

Il titolo iridato della MotoGP è tornato in bilico. Solo un mese fa, Francesco Bagnaia poteva essere considerato il Campione 2023 in pectore. Se lo ...

A Buddh il pilota del team Ducati VR46 domina fin dall'inizio, alle sue spalle Bagnaia butta via il secondo posto per una caduta: Martin gli ...

"Voglio dedicare questa vittoria al mio carissimo amico che ci ha lasciato due giorni, Filippo (Momesso, ndr) questa è per te". Dopo il trionfo nel Gp d'Marco Bezzecchi dedica, come già fatto per la pole position, la vittoria al motociclista 24enne trovato senza vita nella sua casa di Trento. "Sono molto contento - aggiunge il pilota della VR46 ...AGI - Marco Bezzecchi ha trionfato nel Gran Premio dell'dominando la corsa dal primo all'ultimo giro. Il pilota del team Mooney VR46, in sella alla Ducati, ha battuto lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin e il francese della Yamaha Fabio ...

MotoGP India, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza Tuttosport

MotoGp, Martin vince la sprint race in India 23 settembre 2023 Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'India classe MotoGp. Alle sue spalle il campione del mondo della Ducat ...Ventuno giri per il Gran Premio India MotoGP tutti dominati e colorati di nero giallo, con la tabella numero 72 a forare gli obiettivi delle telecamere. Fuga per la vittoria di Marco Bezzecchi al ...