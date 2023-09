MotoGP | classifica piloti aggiornata dopo il GP di India 2023

(Di domenica 24 settembre 2023) Ladel Mondiale diaggiornateil Gran Premio d’. Sfortuna nera per Pecco Bagnaia, che a otto giri dal termine cade quando poteva giocarsi con Martin, ora vicinissimo in, il podio, visto che per la vittoria oggi non c’è nessun rivale per un eccezionale Marco Bezzecchi. Secondo Martin, terzo il redivivo Quartararo, quindi Binder e Mir chiudono la top-5 odierna. Di seguito ecco le classifiche aggiornate.F. Bagnaia 292 punti J. Martin 279 M. Bezzecchi 248 B. Binder 192 A. Espargaro 160 J. Zarco 156 M. Vinales 138 L. Marini 135 A. Marquez 109 J. Miller 109 F. Quartararo 105 F. Morbidelli 77 M. Oliveira 69 A. Fernandez 58 A. Rins 47 F. Di ...

