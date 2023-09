MotoGp | Bezzecchi vince in India davanti a Martin che accusa un malore Out Bagnaia

(Di domenica 24 settembre 2023) Il Gran Premio didellaè di Marco. Il pilota della VR46una gara dura e combattutaa Jorge, che hato unal rientro ai box dovuto a un calo di pressione. Sul gradino più basso del podio la Yamaha di Fabio Quartararo, i cui attacchi alla seconda piazza nel finale sono risultati vani. Fuori a otto giri dalla fine il leader della classifica mondiale Pecco, caduto mentre era in seconda posizione. Quarto posto per Brad Binder (Ktm)a Mir, a seguire Zarco, Morbidelli, Vinales e Marc Marquez. Decimo Raul Fernandez. Con il secondo posto conquistato e lo “zero” del pilota della Ducati,(che ha avuto anche un problema alla tuta, ...

"Voglio dedicare questa vittoria al mio carissimo amico che ci ha lasciato due giorni fa, Filippo (Momesso, ndr) questa è per te".

