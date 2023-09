MotoGp | Bezzecchi | dedico la vittoria a Filippo Momesso

(Di domenica 24 settembre 2023) "Voglio dedicare questaal mio carissimo amico che ci ha lasciato due giorni,, ndr) questa è per te". Dopo il trionfo nel Gp d'India Marcodedica, come già fatto ...

A Buddh il pilota del team Ducati VR46 domina fin dall'inizio, alle sue spalle Bagnaia butta via il secondo posto per una caduta: Martin gli ...

"Voglio dedicare questa vittoria al mio carissimo amico che ci ha lasciato due giorni, Filippo (Momesso, ndr) questa è per te". Dopo il trionfo nel Gp d'India Marcodedica, come già fatto per la pole position, la vittoria al motociclista 24enne trovato senza vita nella sua casa di Trento. "Sono molto contento - aggiunge il pilota della VR46 Racing - ...Francesco Bagnaia , leader del mondiale e iridato in carica, è caduto a otto giri dal termine, mentre si trovava in sella alla sua Ducati in seconda posizione alle spalle di. Una dura botta ...

MotoGP India: trionfa Bezzecchi, cade Bagnaia e il Mondiale è riaperto - Sportmediaset Sport Mediaset

MotoGP India: capolavoro di Bezzecchi, Bagnaia cade con Martin 2°. Il Mondiale è apertissimo Virgilio Sport

Spettacolo Bez in India. Il romagnolo si veste da super eroe e lancia il guanto di sfida a Pecco Bagnaia, che cade mentre lotta per il 2° e a Jorge Martin, 2° con problemi alla tuta dopo una strenua ...MotoGp, Martin vince la sprint race in India 23 settembre 2023 Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'India classe MotoGp. Alle sue spalle il campione del mondo della Ducat ...