(Di domenica 24 settembre 2023)si è aggiudicato-1 delPremio di, diciannovesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MX2 2023. Sul tracciato di Matterley Basin abbiamo vissuto una prima manche interessante, con il pilota tedesco che ha gestito i rivali senza patemi, chiudendo in scioltezza e presentandosi ai nastri di-2 con la chiara intenzione dire il round conclusivo.(Gas Gas) ha vinto la prima manche con 1.7 secondi di margine sul francese Thibault Benistant (Yamaha), mentre è terzo il belga Jago Geerts (Yamaha) a 2.0. Quarta posizione per il nostro(KTM) a 11.9, quinta per l’olandese Roan Van De Moosdijk (Husqvarna) a 13.4, ...

Il siciliano Adamo ha festeggiato grazie a due terzi posti nelle due manche della classe MX2, dominata da Jago Geerts (Yamaha) eLaengenfelder (GasGas), che si sono spartiti vittorie e secondi ...Il siciliano Adamo ha festeggiato grazie a due terzi posti nelle due manche della classe MX2, dominata da Jago Geerts (Yamaha) eLaengenfelder (GasGas), che si sono spartiti vittorie e secondi ...

Motocross, Simon Laengenfelder vince Gara-1 del GP di Gran Bretagna di MX2, 4° Andrea Adamo OA Sport

Motocross MX2, Andrea Adamo terzo in gara-1 a Maggiora, vince Simon Längenfelder OA Sport

Scatta al meglio Sasha Coenen, ma l’holeshot è di Simon Laegenfelder, terza piazza per Andrea Adamo, con il numero dorato, da neo campione del mondo. Non è una situazione ideale per Liam Everts, fuori ...Il Motocross Mondiale conclude il cammino sul mitico tracciato di Matterly Basin, in Gran Bretagna. Stavolta si corre unicamente per lo spettacolo, considerando che Andrea Adamo (MX2) e Jorge Prado ...