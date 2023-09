Moto3 | Masià vince in solitaria il GP d’India e aggancia Holgado nel Mondiale 3° Sasaki

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Jaumecontinua la sua splendida striscia di risultati e, dopo i secondi posti di Barcellona e Misano, sale sul gradino più alto del podiondo inil Gran Premio2023, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del. Lo spagnolo del Team Leopard, al secondo successo dell’anno, ha dominato in lungo e in largo sull’inedito Buddh International Circuit tagliando il traguardo con un margine di 5? sul gruppo degli inseguitori. Il finale di gara è stato particolarmente intenso infatti solo nella lotta per il podio, con Kaito Toba che si è preso la piazza d’onore all’ultimo giro sfruttando il duello fratricida all’interno del Team Liqui Moly Husqvarna Intact GP tra Ayumued il giovane olandese Collin Veijer, caduto in ...