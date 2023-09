Moto2 | India; vittoria di Acosta | secondo Arbolino

Vittorie di Masia e Acosta a Buddh Lo spagnolo Jaume Masia ha vinto il Gp dell’ India 2023 nella classe Moto3 . L’iberico, in sella alla Honda, ha ...

Vittorie di Masia e Acosta a Buddh Lo spagnolo Jaume Masia ha vinto il Gp dell’ India 2023 nella classe Moto3 . L’iberico, in sella alla Honda, ha ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GP DI India DI MOTOGP ALLE 7.40 E ALLE 12.00 11.02 Non ci rimane che ringraziarvi per ...