Moto Gp India | Bezzecchi trionfa davanti a Martin Cade Bagnaia

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 24 settembre 2023) Terzo il francese della Yamaha Fabio Quartararo Marconel Gp dell’dominando la corsa dal primo all’ultimo giro. Il pilota del team Mooney VR46, in sella alla Ducati, si impone con ampio margine sullo spagnolo della Ducati Pramac Jorgee sul francese della Yamaha Fabio Quartararo. Occasione sprecata per Francesco ‘Pecco’(Ducati), caduto a otto giri dal termine quando era in seconda posizione e ora conduce nella classifica mondiale con solo 13 punti sue 44 su. Quarto posto per il sudafricano della Ktm Brad Binder che si lascia alle spallo lo spagnolo della Honda Joan Mir e il francese della Ducati Pramac Johann Zarco. A completare la top ten Franco Morbidelli con la Yamaha e gli spagnoli Maverick Vinales ...