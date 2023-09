Morte Napolitano | toccata e fuga di Meloni alla camera ardente La premier preoccupata | Mattarella pronto a chiedere il passo indietro di Daniela Santanchè - ESCLUSIVA

(Di domenica 24 settembre 2023) È durato veramente poco stamattina l'omaggiodella presidente del Consiglio Giorgiaall'ex Presidente della Repubblica Giorgio. All'interno di Fratelli d'Italia non hanno mai particolarmente amato il "presidente rosso" ed anche in questi giorni si preferisce ric

A causa della decisione del Pd di sospendere tutte le attività come forma di cordoglio per la morte del presidente emerito della Repubblica Giorgio ...

A seguito della scomparsa del Presidente Emerito della Repubblica Senatore di diritto e a vita Giorgio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l'istituzione di un registro di condoglianze presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. L'iniziativa sarà in vigore dal ..."Care tutte e cari tutti, in segno di lutto e partecipazione al dolore per la scomparsa del Presidentefermiamo le iniziative politiche del partito previste in questi giorni di lutto ...

Morte Napolitano, la Napoli del Presidente emerito TGCOM

È morto Giorgio Napolitano, il presidente emerito aveva 98 anni Corriere della Sera

Funerali di Stato per Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica eletto per due mandati consecutivi. Ecco quando e dove seguirlo in tv ...“Le esequie di Stato civili del presidente Napolitano si terranno martedì 26 settembre, alle ore 11:30, nell’Aula della Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio, e saranno trasmesse in diretta telev ...