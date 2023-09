(Di domenica 24 settembre 2023) su Tg. La7.it - Le forti raffiche di(Bari) hanno ribaltato ledi un mercato. In un video, tra le urla dei presenti, si vedono i commercianti che cercano ...

Domenica 3 settembre l’ evento dedicato all’opera del cantante, l’8 settembre in seconda serata su Rai 1 dalle 23.15 Pomigliano A Mare – Domenica 3 ...

Domenica 3 Settembre a Polignano a Mare (BA) andrà in scena la XII edizione di Meraviglioso Modugno Show , la serata-evento dedicata all’opera del ...

Le forti raffiche di(Bari) hanno ribaltato le bancarelle di un mercato. In un video, tra le urla dei presenti, si vedono i commercianti che cercano di tenere fermi gli ombrelloni, mentre la merce finisce ...Il forte temporale abbattutosi ieri sera nel Barese ( con disagi anche nel capoluogo ) ha funestato le celebrazioni di San Rocco a. La pioggia torrenziale e le raffiche dihanno costretto gli operatori ambulanti a chiudere, non senza difficoltà, le loro attività nel centro del paese, per limitare quanto più ...

Modugno, forte vento e pioggia: distrutte le bancarelle degli ambulanti durante la festa patronale La Gazzetta del Mezzogiorno

Maltempo, paura a Modugno: il vento spazza via le bancarelle ... video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Le forti raffiche di vento a Modugno (Bari) hanno ribaltato le bancarelle di un mercato. In un video, tra le urla dei presenti, si vedono i commercianti che cercano di tenere fermi gli ombrelloni, men ...MODUGNO - Il cattivo tempo che ieri sera ha colpito il Barese, ha lasciato il segno anche a Modugno, dove erano in corso i festeggiamenti per la ricorrenza di San Ricco, Santo Patrono della città.