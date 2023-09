Moda democratica

Leggi su panorama

(Di domenica 24 settembre 2023) Unaper tutti. Che parli a persone e generazioni diverse. L’ultima sfida del sistema fashion sembra essere tra le più ambiziose. Il primo brand a provarci è Berwich che, proprio in occasione della Milano Fashion Week, ha presentato il progetto fotografico Berwich Fits Everybody. Una chiara dichiarazione d’intenti che pone la verità al centro del mission statement del brand. Il concetto di diversità assume nuovi significati, nuove accezioni, è il segno distintivo di ogni individuo, ciò che lo caratterizza ed è espressione di un reale valore aggiunto. È con questa narrazione che i talenti coinvolti nel progetto, con la loro unicità e voglia di raccontare la propria storia, sono liberi di non uniformarsi a canoni estetici imposti. Otto scatti a cura del fotografo Jonathan Santoro ritraggono i volti scelti dal brand quali portavoce autentici della sua filosofia. Le ...