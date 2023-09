“Misi in guardia gli investitori sul fallimento di Fico” Esclusivo Le rivelazioni di Consorte che bocciò Farinetti

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 24 settembre 2023) A sinistra c’è chi fa politica e chi i soldi. “Ma senza politica non c’è economia, almeno in Italia”, spiegava anni fa Giovanni. Una volta era lui che deteneva la cassa della sinistra. Oggi tutto il gota di quel mondo e affini ha investito in. Ma nonche già nel 2014 avvertì Bologna sul perché non avrebbe funzionato: aveva ragione Segui su affaritaliani.it