Mirafiori - Fiat 500 | a ottobre un nuovo stop alle linee dell' elettrica

Leggi su quattroruote

(Di domenica 24 settembre 2023) Si fermano, nell'impianto torinese di, ledi produzione500. Lo ha annunciato il gruppo Stellantis in una comunicazione rivolta ai sindacati. Il costruttore, in particolare, ha informato le parti sociali che chiederà unperiodo di cassa integrazionea durata di due settimane: unoche durerà dal 19al 3 novembre. Proiezioni più basse per i volumi. L'interruzionee operazioni di assemblaggio, che va ad aggiungersi all'ulteriore pausa già prevista e confermata per la prossima settimana, coinvolgerà anche ledei moi Maserati. Ma rappresenta soprattutto un segnale evidente - l'ennesimo - di una domanda per le auto ...