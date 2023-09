MINACCIA CON RICATTO IN BITCOIN | Payment associated to your account

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 24 settembre 2023)CONINtramite email con oggetto: Don't missunsettled. Completedebtnow.Nuova variante della truffa con richiesta di estorsione, sempre in inglese, dal titolo “to.”, oggetto della email che vi arriva da un fantomatico hacker con il vostro stesso indirizzo email ( tecnica di spoofing per simulare voi stessi come mittente ) . Se non pagate la cifra richiesta inil finto virus che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente, che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da ...