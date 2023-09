Milano Fashion Week 2023 | il calendario di Domenica 24

Leggi su amica

(Di domenica 24 settembre 2023) La sfilata di Giorgio Armani è una colonna portante dellamilanese. Ultimo baluardo di una generazione di stilisti che per la maggior parte ha lasciato le redini delle proprie maison a qualcun’altro. Armani no. L’infaticabile perfezionista, il filosofo dello stile, Re Giorgio il saggio, continua a dettare le regole della settimana della moda, tanto che piazzare il suo show disignifica ancorare ai giornalisti e gli influencer fino alla fine, far sì che non se ne vadano a Parigi prima del tempo. La sfilata primavera estate 2024 di Giorgio Armani si rivela dunque la più importante del quinto giorno di questa: l’ultimo, o quasi, visto che le sfilate proseguono lunedì 25 in formato digitale. Qualcosa ...