Milano-Cortina 2026 | manifestanti protestano contro la costruzione della pista da bob

(Di domenica 24 settembre 2023) Svariate centinaia di persone si sono radunate anella mattinata di domenica 24 settembre per protestarelada bob per le Olimpiadi invernali. Continuano ad arrivarein Piazza Dibona, con il corteo che si sposterà poi proprio verso lada bob. Presenti anche il Club Alpino Italiano, Legambiente ed Extinction Rebellion, come riporta l’Ansa. “Lada bob è un’opera insostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico” ha spiegato Roberta De Zan, membro del comitatoBene Comune. SportFace.

Roberta De Zan, del comitato Cortina Bene Comune, spiega che si vuole ribadire "il no alla pista da bob, un'opera insostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico".

Un migliaio di persone in piazza Dibona a Cortina per dire «No alla pista da bob, basta cemento», come recita lo striscione affisso sul palco. Applausi scroscianti alle parole di Roberta De Zanne, ...CORTINA - «Ricordo, anche per i “laureati su Facebook”, che il costo della pista di bob a Cortina, costi 70, 80, 100, quel che è, fa parte di un più ampio ...