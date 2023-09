Milan-Verona | la moviola di Gazzetta | “Ci poteva stare il rigore su Loftus”

Milan-Verona 1-0. Gol-vittoria e premio di migliore in campo per Rafael Leao , decisivo contro i gialloblù guidati da Marco Baroni

La squadra di Simone Inzaghi deve sfruttare e continuare a tenere ilalle spalle dopo il successo rossonero di ieri in casa contro il. Dopo il pari in Champions contro la Real Sociedad ,...Empoli - Inter, le formazioni ufficiali della gara del 'Castellani': pronostico marcatori, ammoniti e tiratori. Dopo la vittoria delin casa contro l'Hellase il capitombolo della Juventus al cospetto del Sassuolo, la quinta giornata di Serie A presenta un altro incontro molto importante per le posizioni al vertice. L' ...

I tifosi del Verona rovinano il minuto di silenzio per Napolitano e Lodetti: San Siro risponde con gli... Corriere TV

RENDIMENTO SUPER- Letteralmente il migliore in campo nella prima in Champions League contro il Newcastle, attento in difesa e preciso in costruzione contro il Verona: Tomori si è ripreso il Milan.Le pagelle di Tuttosport all'indomani di Milan-Verona, incoronano Marco Sportiello (7) come uomo partita: "Non fa rimpiangere Maignan: fenomenale la parata Folorunsho al 20’ che, di fatto, permette al ...