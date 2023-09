Continua il pressing del Milan per Mehdi Taremi , centravanti iraniano del Porto . Come appreso da Calciomercato.com, il club rossonero ieri ha...

Casse, info point e ingressi gold e platinum apriranno in, mentre l'apertura generale ...- Verona Meno problemi di orario per i tifosi che sabato andranno allo stadio per- Verona.Questo l'esito degli esami ai quali nelladi oggi, 21 settembre, si è sottoposto Alex ... Lecce , Atalanta , Torino ,e Verona . Nel mirino, il rientro per la trasferta di Firenze ...

Milan, mattinata speciale per alcuni tifosi rossoneri | News Pianeta Milan

Integrity e contrasto al match fixing: mattinata di formazione per le ... FIGC

Il club ha reso nota l'iniziativa organizzata per la Settimana Internazionale delle Persone Sorde, che si è svolta oggi nella casa rossonera ...Intorno alle 14 la zona la città e l’hinterland sono stati travolti da intense precipitazioni e chicchi di grandine ...