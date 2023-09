Migranti | Papa “Chiamati ad accogliere chi bussa alle nostre porte”

(Di domenica 24 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Migrare dovrebbe essere una scelta libera, mai l'unica possibile”. A parlare èFrancesco al termine dell'Angelus. “Il diritto di migrare per molti oggi è diventato un obbligo mentre dovrebbe esistere un diritto a non migrare, a rimanere nella propria terra – aggiunge – E' necessario che a ogni uomo e a ogni donna venga garantita la possibilità di venire a vivere una vita degna nella società in cui si trova. Purtroppo miseria, guerra e crisi climatica costringono tante persone a fuggire, perciò siamo tuttia creare comunità pronte e aperte ad, promuovere, accompagnare e integrare quantino”.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).

ROMA - "Oggi si celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Migrare dovrebbe essere una scelta libera, mai l'unica possibile". A parlare èFrancesco al termine dell'Angelus. "Il diritto di migrare per molti oggi è diventato un obbligo mentre dovrebbe esistere un diritto a non migrare, a rimanere nella propria terra - aggiunge - E' necessario che a ogni uomo e a ogni donna venga garantita la possibilità di venire a vivere una vita degna nella società in cui si trova. Purtroppo miseria, guerra e crisi climatica costringono tante persone a fuggire, perciò siamo tutti chiamati a creare comunità pronte e aperte ad accogliere, promuovere, accompagnare e integrare quanti arrivano".

